5 копеек 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 125000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

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