Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 копеек
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 125000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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