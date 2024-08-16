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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 копеек 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1801 года СМ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1801 года со знаком СМ АИ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 125000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1801 СМ АИ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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