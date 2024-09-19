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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 копеек 1800 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1800 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1800 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

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Россия 5 копеек 1800 СМ ОМ на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
5115 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия 5 копеек 1800 СМ ОМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1800 СМ ОМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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