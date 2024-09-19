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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 копеек 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 113,995

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (317) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СМ МБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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