Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 113,995
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 копеек
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (317) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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