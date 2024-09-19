5 копеек 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (66) AU (66) XF (104) VF (55) F (6) VG (1) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (7) MS63 (21) MS62 (19) MS61 (5) MS60 (3) AU58 (11) AU55 (9) AU53 (8) AU50 (8) XF45 (6) XF40 (12) VF35 (4) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (1) F12 (2) DETAILS (6) Сервис NGC (40) PCGS (19) ННР (6) RNGA (1)

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