Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,46 гр
- Чистого серебра (0,0407 oz) 1,2673 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,601
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 копеек
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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