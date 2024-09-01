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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,46 гр
  • Чистого серебра (0,0407 oz) 1,2673 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,601

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
567 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1797 "Утяжеленные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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