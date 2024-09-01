5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

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