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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 копеек 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1801 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6340 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
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  • Künker (1)
Россия 5 копеек 1801 СМ ФЦ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
15456 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Россия 5 копеек 1801 СМ ФЦ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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