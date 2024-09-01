5 копеек 1801 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1801 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6340 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность AU (1) XF (1)