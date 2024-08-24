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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,46 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,601

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1797 СМ ФЦ "Утяжеленные" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1797 "Утяжеленные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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