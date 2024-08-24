Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленные". Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,46 гр
- Диаметр null мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,601
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 копеек
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1797 года "Утяжеленные" со знаком СМ ФЦ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- SINCONA (1)
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1797 "Утяжеленные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск