Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 копеек
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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