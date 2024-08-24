5 копеек 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

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