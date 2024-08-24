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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 копеек 1798 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1798 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - November 3, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 9, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 5 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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