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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1799 года СМ МБ. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1799 года СМ МБ Гурт шнуровидный Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 копеек 1799 года СМ МБ Гурт шнуровидный Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1799 года со знаком СМ МБ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 5 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность UNC PL
Цена
18984 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Россия 5 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 5 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS62
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Россия 5 копеек 1799 СМ МБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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