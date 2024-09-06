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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1799 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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