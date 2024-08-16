Полуполтинник 1798 года СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Александр за 1351396 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

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