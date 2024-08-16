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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1798 года СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ" (Россия, Павел I)

Разновидность: "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ"

Аверс монеты - Полуполтинник 1798 года СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1798 года СП ОМ "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Александр за 1351396 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
14796 $
Цена в валюте аукциона 1351396 RUB
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
7835 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе НИКО - August 9, 2017
Продавец НИКО
Дата 9 августа 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Империя - April 16, 2010
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - December 14, 2007
Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Александр - December 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СП ОМ на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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