Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1798 года СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ" (Россия, Павел I)
Разновидность: "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ"
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СП ОМ. "ПОЛУ - ПОЛТИН - НИКЪ". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Александр за 1351396 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
14796 $
Цена в валюте аукциона 1351396 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
7835 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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