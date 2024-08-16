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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,204 oz) 6,3451 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,401

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
1128 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1376 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность G4
Цена
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1797 СМ ФЦ "Утяжеленный" на аукционе Holmasto - March 6, 2021
Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1797 "Утяжеленный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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