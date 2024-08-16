Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленный" (Россия, Павел I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,204 oz) 6,3451 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,401
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1797 года "Утяжеленный" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
1128 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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