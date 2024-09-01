Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1798 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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