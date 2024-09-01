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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1798 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1798 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1798 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 255000 RUB
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - July 24, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 24 июля 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ ФЦ на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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