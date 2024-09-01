Полуполтинник 1798 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность XF (7) VF (6) F (1) VG (1) Сохранность (слабы) XF45 (4) XF40 (2) VF20 (1) VG8 (1) Сервис NGC (1)