Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 88,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24709 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7475 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
6432 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 49666 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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