Полуполтинник 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24709 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7475 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

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