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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 88,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (180) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24709 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7475 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
6432 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 49666 RUB
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Полуполтинник 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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