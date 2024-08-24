Полуполтинник 1801 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1801 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8449 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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