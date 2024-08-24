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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1801 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1801 года СМ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1801 года СМ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1801 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8449 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
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Россия Полуполтинник 1801 СМ АИ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность AU
Цена
******
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