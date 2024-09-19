Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1800 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт шнур вправо
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1800 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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