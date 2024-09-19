Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1800 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1800 года СМ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1800 года СМ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт шнур вправо

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1800 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 1 рубль 1800 СМ АИ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1800 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск