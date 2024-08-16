Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1800 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1800 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 10000000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (2)
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- Имперская монета (4)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
112297 $
Цена в валюте аукциона 10000000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 65487 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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