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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1800 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1800 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1800 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1800 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 10000000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Александр (7)
  • Имперская монета (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
112297 $
Цена в валюте аукциона 10000000 RUB
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 65487 RUB
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Полтина 1800 СМ МБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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