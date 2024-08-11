Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1800 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1800 года со знаком ЕМ. Это бронзовая монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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