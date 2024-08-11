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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1800 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1800 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1800 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1800 года со знаком ЕМ. Это бронзовая монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1800 ЕМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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