Деньга 1800 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1800 года со знаком ЕМ. Это бронзовая монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность XF (1) VF (15) Сохранность (слабы) VF35 (3) VF25 (1)