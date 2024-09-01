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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1800 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1800 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1800 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1800 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2005 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 70 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (1)
Россия 2 копейки 1800 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Россия 2 копейки 1800 ЕМ на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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