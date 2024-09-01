2 копейки 1800 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1800 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2005 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 70 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2020.

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