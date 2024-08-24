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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1800 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 2 копейки 1800 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1800 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1800 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4510 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 617 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1800 КМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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