Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1800 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1800 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4510 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 617 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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