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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1800 года СМ ОМ. Соосность 180 градусов. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Соосность 180 градусов. Новодел

Аверс монеты - Полтина 1800 года СМ ОМ Соосность 180 градусов Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1800 года СМ ОМ Соосность 180 градусов Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,29 гр
  • Чистого серебра (0,2872 oz) 8,9317 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1800 года со знаком СМ ОМ. Соосность 180 градусов. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (8)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
7548 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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