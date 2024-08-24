Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1800 года СМ ОМ. Соосность 180 градусов. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Соосность 180 градусов. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,29 гр
- Чистого серебра (0,2872 oz) 8,9317 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1800 года со знаком СМ ОМ. Соосность 180 градусов. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (8)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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