Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1800 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1800 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 347,997

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1800 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (6)
  • Coins.ee (1)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (6)
  • Katz (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (15)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (10)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность G6 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полтина 1800 СМ ОМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1800 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск