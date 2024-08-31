Полтина 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1800 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность UNC (5) AU (18) XF (18) VF (23) VG (2) G (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (6) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (2) VF20 (1) VG10 (1) G6 (1) Сервис NGC (10) RNGA (1) ННР (2)

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