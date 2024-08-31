Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 347,997
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1800 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (6)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (1)
- Heritage (6)
- Katz (2)
- Kroha (1)
- Künker (15)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (7)
- SINCONA (1)
- Stack's (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (10)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность G6 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Полтина 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск