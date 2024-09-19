Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1800 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес null гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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