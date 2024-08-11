Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1801 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
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