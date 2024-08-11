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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1801 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1801 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1801 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: James F. Elmen

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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