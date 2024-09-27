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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1797 года АМ. Узкий вензель (Россия, Павел I)

Разновидность: Узкий вензель

Аверс монеты - 2 копейки 1797 года АМ Узкий вензель - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1797 года АМ Узкий вензель - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года со знаком АМ. Узкий вензель. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF20
Цена
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Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1797 АМ на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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