2 копейки 1797 года АМ. Узкий вензель (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года со знаком АМ. Узкий вензель. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность AU (9) XF (23) VF (49) F (7) VG (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (5) VF35 (5) VF30 (4) VF25 (2) VF20 (4) F12 (1) VG8 (1) DETAILS (2) BN (3) Сервис CGC (1) RNGA (2) NGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Coins.ee (8)

Gorny & Mosch (2)

Hermes Auctions (1)

Katz (5)

Künker (4)

MS67 (1)

MUNZE (1)

Niemczyk (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (21)

Rauch (1)

RedSquare (4)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (4)

WAG (1)

WCN (1)

Александр (12)

Знак (1)

Империя (7)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (6)