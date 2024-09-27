Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1797 года АМ. Узкий вензель (Россия, Павел I)
Разновидность: Узкий вензель
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1797 года со знаком АМ. Узкий вензель. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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