2 копейки 1798 года АМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.

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