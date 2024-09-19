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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1798 года АМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 2 копейки 1798 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1798 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1798 АМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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