Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1798 года АМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 10 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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