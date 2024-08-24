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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1798 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1798 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Александр за 6000000 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF20 ННР
Цена
3718 $
Цена в валюте аукциона 339587 RUB
Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF20 ННР
Цена
4529 $
Цена в валюте аукциона 410000 RUB
Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF20 ННР
Цена
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность F15
Цена
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность F15
Цена
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
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Россия Полтина 1798 СП ОМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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