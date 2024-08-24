Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Александр за 6000000 RUB. Торги состоялись 23 ноября 2022.
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF20 ННР
Цена
3718 $
Цена в валюте аукциона 339587 RUB
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF20 ННР
Цена
4529 $
Цена в валюте аукциона 410000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF20 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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