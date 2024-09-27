Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1798 года СМ МБ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт шнур вправо
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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