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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1798 года СМ МБ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт шнур вправо

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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