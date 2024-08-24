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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1798 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1798 года СМ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1798 года СМ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт шнур вправо

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1798 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1798 СМ АИ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1798 СМ АИ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF40
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Россия 1 рубль 1798 СМ АИ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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