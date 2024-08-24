1 рубль 1798 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1798 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

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