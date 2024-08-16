Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1798 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,194,200
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (213) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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