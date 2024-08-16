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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1798 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1798 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1798 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,194,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (213) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность F
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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