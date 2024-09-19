10 копеек 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (16) AU (10) XF (17) VF (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (5) MS61 (1) MS60 (8) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (11) PCGS (1)

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