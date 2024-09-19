Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 10 копеек
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 40500 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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