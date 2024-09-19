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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 10 копеек 1798 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 10 копеек 1798 года СП ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1798 года со знаком СП ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 40500 RUB
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе RedSquare - March 20, 2022
Продавец RedSquare
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 10 копеек 1798 СП ОМ на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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