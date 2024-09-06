Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1798 года СМ ОМ (Россия, Павел I)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1798 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе
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