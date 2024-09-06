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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1798 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1798 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1798 года СМ ОМ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1798 года со знаком СМ ОМ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • UBS (1)
Россия 1 рубль 1798 СМ ОМ на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1798 СМ ОМ на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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