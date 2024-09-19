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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Малая монограмма". Гурт надпись (Россия, Павел I)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Малая монограмма" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Малая монограмма" Гурт надпись - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Ефимок
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Ефимок 1798 года "Малая монограмма" со знаком СП ОМ. Гурт надпись. Это бронзовая монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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Россия Ефимок 1798 СП ОМ "Малая монограмма" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
1570714 $
Цена в валюте аукциона 1500000 CHF
Россия Ефимок 1798 СП ОМ "Малая монограмма" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Ефимок 1798 СП ОМ "Малая монограмма" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Ефимок 1798 "Малая монограмма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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