Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Малая монограмма". Гурт надпись (Россия, Павел I)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Ефимок
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Ефимок 1798 года "Малая монограмма" со знаком СП ОМ. Гурт надпись. Это бронзовая монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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