Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Ефимок Павла I - Россия
Ефимок 1798 ПробныйМалая монограмма
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1798 СП ОМ Гладкий гурт R4 0 01798 СП ОМ Гурт надпись R4 0 21798 СП ОМ Гурт узорчатый R4 0 0
Ефимок 1798 ПробныйБольшая монограмма
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1798 СП ОМ R4 0 0
Ефимок 1798 ПробныйОрел в монограмме
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1798 СП ОМ Гурт надпись R4 0 01798 СП ОМ Гладкий гурт R4 0 1
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