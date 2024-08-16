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Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Орел в монограмме". Гладкий гурт (Россия, Павел I)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 40,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Ефимок
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Ефимок 1798 года "Орел в монограмме" со знаком СП ОМ. Гладкий гурт. Это бронзовая монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 3300 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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