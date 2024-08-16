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Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Орел в монограмме". Гладкий гурт (Россия, Павел I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Орел в монограмме" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Орел в монограмме" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 40,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Ефимок
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Ефимок 1798 года "Орел в монограмме" со знаком СП ОМ. Гладкий гурт. Это бронзовая монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 3300 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Ефимок 1798 СП ОМ "Орел в монограмме" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Ефимок 1798 СП ОМ "Орел в монограмме" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Ефимок 1798 "Орел в монограмме" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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