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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Малая монограмма". Гурт узорчатый (Россия, Павел I)

Разновидность: Гурт узорчатый

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Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Ефимок
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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