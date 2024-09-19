Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Ефимок 1798 года СП ОМ "Малая монограмма". Гурт узорчатый (Россия, Павел I)
Разновидность: Гурт узорчатый
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Ефимок
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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