Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS60
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Деньга 1798 КМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1798 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Деньга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск