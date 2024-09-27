Деньга 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (1)