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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 284,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (219) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5449 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Aste - May 7, 2023
Продавец Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе Tosunidis Coin House - December 15, 2022
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 15 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия Полтина 1798 СМ МБ на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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