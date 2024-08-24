Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 284,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (219) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5449 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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