Деньга 1798 года АМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2017.

Сохранность XF (1) VF (8) F (3) Сохранность (слабы) VF35 (1) VF20 (1) F15 (2)