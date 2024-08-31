Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1798 года АМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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