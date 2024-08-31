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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1798 года АМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1798 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1798 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе Редкие Монеты за 15000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • НИКО (2)
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1798 АМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1798 АМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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