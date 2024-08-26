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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 10 копеек 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 10 копеек 1798 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 170,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (186) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 21100 RUB
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1798 СМ МБ на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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