Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 170,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 10 копеек
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (186) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 366 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 21100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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