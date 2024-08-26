10 копеек 1798 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1798 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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