Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1798 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 40 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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