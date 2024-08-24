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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1798 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1798 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 40 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия Деньга 1798 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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