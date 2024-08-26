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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1797 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1797 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1797 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (1)
  • MS67 (2)
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе MS67 - July 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 июля 2019
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Где продать?

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