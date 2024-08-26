Деньга 1797 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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