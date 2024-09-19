Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1325 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи Деньга 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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