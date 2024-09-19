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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - Деньга 1797 года Без знака монетного двора Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1797 года Без знака монетного двора Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (1)
Россия Деньга 1797 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Деньга 1797 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия Деньга 1797 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1325 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия Деньга 1797 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1797 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1797 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1797 на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1797 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Россия Деньга 1797 на аукционе CNG - June 30, 2020
Продавец CNG
Дата 30 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1797 на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1797 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1797 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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