Деньга 1801 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1801 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MS67 за 450000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

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