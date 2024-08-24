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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1801 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1801 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1801 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: NGC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1801 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MS67 за 450000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1801 КМ на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
3039 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия Деньга 1801 КМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия Деньга 1801 КМ на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
6898 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB

Где продать?

Для продажи Деньга 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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