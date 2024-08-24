Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1801 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1801 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MS67 за 450000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
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