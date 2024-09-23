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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1797 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1797 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1797 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1908 RUB
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия Деньга 1797 КМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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