Деньга 1797 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность UNC (7) AU (25) XF (28) VF (34) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (3) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (5) AU50 (3) XF40 (9) VF35 (8) VF30 (6) VF25 (6) DETAILS (5) BN (12) Сервис ННР (2) RNGA (2) NGC (13)

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