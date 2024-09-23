Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1797 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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