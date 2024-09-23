Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1797 года АМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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