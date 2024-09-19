Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2028 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1055 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
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