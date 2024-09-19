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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Деньга 1797 года Без знака монетного двора Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1797 года Без знака монетного двора Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года. Без знака монетного двора. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2028 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goldberg (1)
  • Katz (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
Россия Деньга 1797 на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1055 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Деньга 1797 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия Деньга 1797 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия Деньга 1797 на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Деньга 1797 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия Деньга 1797 на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
Россия Деньга 1797 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Россия Деньга 1797 на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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