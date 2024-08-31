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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1797 года ЕМ. Малый вензель. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Малый вензель. Новодел

Аверс монеты - Деньга 1797 года ЕМ Малый вензель Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1797 года ЕМ Малый вензель Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 22,9 - 23,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком ЕМ. Малый вензель. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Деньга 1797 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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