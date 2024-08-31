Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1797 года ЕМ. Малый вензель. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Малый вензель. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 22,9 - 23,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1797 года со знаком ЕМ. Малый вензель. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
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