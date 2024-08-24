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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1797 года СМ МБ "Утяжеленный". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,25 гр
  • Чистого серебра (0,8163 oz) 25,389 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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