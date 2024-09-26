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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1797 года СМ ГЛ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1797 года СМ ГЛ - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1797 года СМ ГЛ - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1797 года со знаком СМ ГЛ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 72000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.

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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
34792 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
11468 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1797 СМ ГЛ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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