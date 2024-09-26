Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1797 года СМ ГЛ (Россия, Павел I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1797 года со знаком СМ ГЛ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 72000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
34792 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
11468 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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