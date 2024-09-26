Червонец (Дукат) 1797 года СМ ГЛ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1797 года со знаком СМ ГЛ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 72000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.

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