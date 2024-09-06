Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленная" (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полтина 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленная" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленная" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 14,62 гр
  • Чистого серебра (0,408 oz) 12,6902 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 214,201

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1797 года "Утяжеленная" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 6000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Heritage (4)
  • Künker (5)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (12)
  • Rauch (2)
  • SINCONA (3)
  • UBS (1)
  • Александр (12)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
23999 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
7950 $
Цена в валюте аукциона 630000 RUB
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1797 СМ ФЦ "Утяжеленная" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1797 "Утяжеленная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1797 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск