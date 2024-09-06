Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленная" (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 14,62 гр
- Чистого серебра (0,408 oz) 12,6902 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 214,201
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1797 года "Утяжеленная" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 6000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
23999 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
7950 $
Цена в валюте аукциона 630000 RUB
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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