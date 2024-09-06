Полтина 1797 года СМ ФЦ "Утяжеленная" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1797 года "Утяжеленная" со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 6000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.

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